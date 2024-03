Macron sinaliza apoio a cooperação nuclear com o Brasil - Em visita ao país, presidente francês diz que pode ajudar Defesa, e fala em "projetos mais ambiciosos" no setor. Para ele, Brasil e França têm que falar com "firmeza e força" se não quiserem ser "lacaios" dos outros.Após ouvir do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o Brasil quer construir um submarino com propulsão nuclear e desenvolver sua indústria de defesa para estar ao lado dos países que querem a paz, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (27/03) que seu país está disposto a ajudar.

"Quero que nós abramos um capítulo para novos submarinos", disse o francês ao participar da cerimônia de inauguração em Itaguaí, no Rio de Janeiro, do terceiro de cinco submarinos desenvolvidos em parceria com a Marinha do Brasil.

Macron, porém, ressaltou que a cooperação desejada pelo Brasil depende de garantias para o uso pacífico da energia nuclear. "Se você quiser, a França estará ao seu lado", afirmou o político a Lula no segundo dia de sua viagem pelo país.