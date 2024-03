A máquina de interesses por trás das fake news sobre escolas - Kit gay, banheiros unissex, mutilação de crianças: histórias inventadas pela extrema direita para mobilizar massas e chegar ao poder. Quem perde são os professores, no alvo de uma caçada, e a qualidade do ensino."Há um projeto secreto de kit gay nas escolas. Precisamos proteger nossos filhos". Essa fake news circulou amplamente há alguns anos e vira e mexe reaparece. Além dela, também tivemos a fake news que dizia que os professores estavam doutrinando os alunos e os incentivando a se tornarem gays ou trans, a que dizia haver uma doutrinação comunista nas escolas, a que dizia que o PT enviaria mamadeiras de "piroca" para as creches. Ah, e quem pode se esquecer da boa e velha fake news que alertava a boa população de que seriam criados banheiros unissex nas escolas de todo o país?

Acompanhei todas elas pelas redes sociais. A do banheiro unissex teve bastante força e era ilustrada com a imagem de um homem urinando e uma menina sentada na privada ao lado, vendo as partes íntimas do homem.

Achava um absurdo tão grande que simplesmente não conseguia crer que alguém acreditava naquilo. Mas, ao abrir os comentários, a surpresa vinha: milhares de pessoas, e talvez não seja exagero falar em milhões, acreditavam.