Viagem de Macron ao Brasil termina sem avanços no acordo Mercosul-UE - Presidente da França encerra visita oficial ao Brasil prometendo apoio a assento brasileiro no Conselho de Segurança da ONU e cooperação nas áreas de defesa e meio ambiente.Após três dias de agenda oficial, a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil se encerrou nesta quinta-feira (28/03), com uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Palácio do Planalto, em Brasília, os dois assinaram 20 acordos de cooperação nas áreas de meio ambiente, defesa e tecnologia.

"Adotamos hoje um novo plano de cooperação que estende nossa colaboração para novos campos e áreas como financiamento de bioeconomia, agricultura, administração pública, inteligência artificial e direitos humanos, que passarão a ocupar nossa agenda bilateral", afirmou Lula.

Macron foi recebido com honras de chefe de Estado por Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A presença de Macron no Brasil – há 11 anos um chefe de governo francês não visitava o país – simbolizou a reaproximação da diplomacia dos dois países após anos de afastamento desde o governo de Michel Temer e da intensa turbulência durante o mandato de Jair Bolsonaro. Na pauta da reunião, os líderes discutiram temas como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, as eleições na Venezuela, a crise noHaiti e a reforma de instituições bilaterais. Um dos temas principais e mais aguardados, o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, porém, não esteve em pauta.