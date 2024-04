Elon Musk visita China enquanto Tesla busca implantar tecnologia de direção autônoma

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, chegou a Pequim no domingo em uma visita não anunciada em que deve se reunir com autoridades seniores para discutir o lançamento do software Full Self-Driving e a permissão para transferir dados para o exterior, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A mídia estatal chinesa informou que ele teve encontro com o primeiro-ministro Li Qiang em Pequim, durante o qual Li disse a Musk que o desenvolvimento da Tesla na China pode ser considerado um exemplo bem-sucedido de cooperação econômica e comercial entre os Estados Unidos e a China.

Musk confirmou sua reunião com o primeiro-ministro no domingo com uma publicação na plataforma de mídia social X.