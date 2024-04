Grandes egos de líderes comprometem integração sul-americana - Se a América Latina conseguisse se integrar melhor, como a Ásia ou a Europa, teria chances maiores de prosperidade. Mas, em vez de cooperar, os chefes de Estado se antagonizam cada vez mais. A ideologia é um fator forte.Desde o começo de 2024, acumulam-se as hostilidades entre os chefes de Estado da América Latina. Não só aumentou sua frequência, mas o tom se tornou mais agressivo. Agora, diversos países estão de relações diplomáticas rompidas.

Por exemplo: o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, bateu de frente com diversos governos ao mesmo tempo, a seis semanas da eleição da qual ele não mais poderá participar, por motivos constitucionais.

AMLO, como é chamado, declarou que a eleição do presidente do Equador, Daniel Noboa, em novembro de 2023, foi "manipulada", e responsabilizou as "mídias corruptas". Em seguida, Noboa mandou invadir a embaixada mexicana em Quito, para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, que pedira asilo no México e lá se refugiava desde dezembro.