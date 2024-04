Como micróbios podem ajudar a desvendar assassinatos

Bactérias e fungos podem fornecer visão mais detalhada

Nos últimos anos, cientistas têm pesquisado se a análise de bactérias e fungos poderia oferecer um método preciso para identificar o momento e causas de morte.

Em um estudo recente, os investigadores parecem ter encontrado algum apoio para essa hipótese. Eles identificaram um grupo de micróbios que parecem impulsionar a decomposição dos corpos, independentemente do clima ou da estação.

O estudo envolveu a análise de cadáveres em diferentes climas dos Estados Unidos durante as quatro estações. Os investigadores deixaram os corpos em locais diferentes durante 21 dias, depois analisaram o material genético de amostras de tecidos e criaram um mapa detalhado das populações de bactérias e fungos de cada corpo. Depois, eles inseriram esses dados em um algoritmo de inteligência artificial (IA) que poderia identificar com precisão a hora da morte.

Os pesquisadores conseguiram então localizar 20 micróbios que, como um relógio, apareceram em todos os corpos analisados ??durante o período de 21 dias.

A alegria, pelo menos para os patologistas, era que as mesmas espécies microbianas colonizavam sempre os cadáveres com a mesma velocidade, independentemente da localização do corpo ou do clima em que se encontrava.