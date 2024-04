Protestos pró-palestinos se espalham por universidades dos EUA - Estudantes organizaram grandes protestos contra as operações militares de Israel na Faixa de Gaza. Detenções de alunos provocaram indignação, e manifestantes foram acusados de antissemitismo.O gramado no centro do campus de Manhattan da Universidade de Columbia é um lugar onde, normalmente, os alunos se reúnem para estudar sob o sol ou antes de irem a bares do bairro de Morningside Heights. Nos últimos dias, porém, o local se tornou o ponto de encontro de manifestantes pró-palestinos, em meio a uma controvérsia que se espalhou do Oriente Médio a Nova York e nas universidades ao longo dos Estados Unidos.

Em 18 de abril, a presidente da Universidade de Columbia, Nemat Minouche Shafik, acionou o Departamento de Polícia de Nova York para intervir no protesto. A tropa de choque prendeu mais de 100 estudantes que haviam montado barracas no gramado e protestavam contra as operações militares de Israel na Faixa de Gaza.

"Adotei essa medida extraordinária porque estas são circunstâncias extraordinárias", escreveu Shafik em um e-mail ao campus na tarde daquela quinta-feira, afirmando que lamentava profundamente a decisão.