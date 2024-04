Como a poeira do deserto do Saara chega até a Europa - Tempestades que carregam partículas finas do norte da África até as capitais europeias estão cada vez mais comuns. A DW explica como elas se formam, de que maneira se movem e como se manter seguro.A poeira do deserto do Saara viajou milhares de quilômetros até chegar a Atenas, na Grécia, na semana passada. O fenômeno natural fez a Acrópole momentaneamente lembrar o planeta Marte, em razão da tonalidade vermelha-alaranjada.

As tempestades que transportam a poeira até as capitais europeias são bastante comuns e acontecem há anos. Elas ocorrem quando ventos em maior altitude atravessam o deserto do Saara durante o tempo seco.

A areia do deserto, que se estende por uma ampla região no norte da África, é formada por diversas partículas diferentes, explica à DW o especialista em poeira e areia do Barcelona Supercomputing Center, Carlos Perez Garcia-Pando.