Defesa ucraniana perde posições ante pressão russa

"A situação no front piorou", escreveu Syrskyi em uma rede social. Segundo ele, soldados russos atacam de diversas direções e estão em maior contingente e mais bem equipados, o que tem lhes rendido "conquistas táticas".

Nos últimos dias, as tropas de Moscou têm anunciado a tomada de diversos vilarejos no leste ucraniano, bem como avanços em regiões ainda em disputa. Ainda neste domingo, a informação mais recente no lado russo era da conquista de Novobakhmutivka em Donetsk, ao norte de Avdiivka, que está sob domínio russo desde fevereiro deste ano.

O avanço russo tem sido confirmado por observadores da guerra. "A Rússia deve ter ganhos táticos significativos nas próximas semanas, enquanto a Ucrânia aguarda a chegada do apoio americano no front", consta de análise do americano Instituto para os Estudos da Guerra (ISW). "Mas continua a ser improvável que as forças russas passem por cima da defesa ucraniana."

Após meses de bloqueio, os Estados Unidos aprovaram na semana passada um pacote no valor de R$ 61 bilhões em ajuda à Ucrânia

Apelo urgente por armas

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu mais uma vez ao Ocidente a entrega de armas de defesa aérea. Bombardeios na noite de sexta para o sábado teriam danificado gasodutos, segundo ele.