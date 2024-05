DW concede prêmio Liberdade de Expressão a Yulia Navalnaya - Viúva do oposicionista russo Alexei Navalny está dando continuidade ao trabalho do marido, morto na prisão. A DW a homenageia, juntamente com sua Fundação Anticorrupção.Três dias após a morte do oposicionista russo Alexei Navalny, aos 47 anos, em fevereiro de 2024, sua viúva Yulia Navalnaya declarou publicamente que o sucederia e assumiria a administração da Fundação Anticorrupção (FBK). Seu marido fundou a organização sem fins lucrativos em 2011. O objetivo: descobrir e divulgar casos de suborno e abuso de poder entre a elite russa e, assim, combater a corrupção. Muitos consideram a morte de Navalny em um campo de prisioneiros na Sibéria como consequência dos anos de represálias com as quais as autoridades russas o perseguiram por suas atividades políticas.

A Deutsche Welle está agora homenageando Yulia Navalnaya e a Fundação Anticorrupção com o décimo Prêmio de Liberdade de Expressão. O diretor geral da DW, Peter Limbourg, justificou a escolha com a "coragem inabalável" com que Navalnaya e seus companheiros de campanha lutam por uma Rússia livre. "Yulia Navalnaya apoiou o trabalho político de seu marido, Alexei Navalny, na luta pela liberdade de imprensa e de expressão na Rússia desde o início – apesar de todos os riscos, ameaças constantes e restrições pessoais", afirmou Limbourg.

Não queria atuar como política