A Marinha e o medo dos dragões do mar

Para mim a equação parece muito evidente: João Cândido e outros marinheiros negros envolvidos na Revolta pagaram em vida pela ousadia de exigirem seus direitos de cidadãos brasileiros. Uma exigência que trouxe melhorias e benefícios institucionais para a Marinha brasileira, mas que eles não puderam experimentar, ainda que tenham sido responsáveis diretos por elas.

Não se trata de aceitar ou não que João Cândido seja um herói nacional, pois como bem disse seu filho Adalberto Cândido, ele já é um herói popular, com a vida sua figura materializada numa estátua no centro do Rio de Janeiro, contada em livros e cantada e em sambas enredos e por importantes vozes da MPB, a ponto de João Cândido também atender pela alcunha de Almirante Negro, o dragão do mar que reapareceu.

A questão é: por que, mais de 100 anos depois da Revolta de Chibata, a Marinha ainda tem medo de um homem negro, filho de ventre livre, que lutou pelo fim de chibatadas? O que mete medo, nos dias de hoje, nas lutas por liberdade feitas pelos dragões do mar de outrora?

Afinal de contas: com quem está a desonra pública e a degradação social nessa história toda?

--

Mestre e doutora em História Social pela USP, Ynaê Lopes dos Santos é professora de História das Américas na UFF. É autora dos livros Além da Senzala. Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro (Hucitec 2010), História da África e do Brasil Afrodescendente (Pallas, 2017), Juliano Moreira: médico negro na fundação da psiquiatria do Brasil (EDUFF, 2020) e Racismo brasileiro: Uma história da formação do país (Todavia, 2022), e também responsável pelo perfil do Instagram @nossos_passos_vem_de_longe.