Bomba e PF abalam bolsonarismo após otimismo com eleição municipal e Trump

Enterro da anistia fragiliza Bolsonaro

Novembro se transformou numa reversão de expectativas para o bolsonarismo. O mês começou com esperança de aumentar a pressão em devolver o nome de Bolsonaro à urna eletrônica, mas o sentimento foi substituído pela perspectiva concreta do ex-presidente virar réu.

Além do aspecto jurídico, a provável rejeição do PL da anistia deixa Bolsonaro vulnerável politicamente. Lideranças da direita tentam tomar dele o comando deste campo político. Ronaldo Caiado é uma das alternativas moderadas. Pablo Marçal é a opção mais radical.

Recuperar os direitos políticos e lançar a candidatura presidencial serviria para aglutinar a militância. Ficaria bastante difícil para outras lideranças encontrarem espaço junto a eleitores e fechar acordos políticos.

Sem a chance de concorrer ao Planalto, o ex-presidente fica mais dependente de aliados. Ele precisa de deputados e senadores para fazer sua defesa nos debates que ocorrem no Congresso.

O poder de Bolsonaro para discutir com presidentes de partidos também diminui. O ex-presidente tem ideias políticas bem diferentes das de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do qual faz parte. Bolsonaro também é aliado de Ciro Nogueira, presidente do PP, sigla do centrão que já apoiou e pode voltar a apoiar Lula.