Nem a tragédia está imune ao racismo

No entanto, é inegável que a atual tragédia é mais complexa que aquela de 80 anos atrás. Conforme noticiado pelo The Intercept, parte dos estragos poderia ter sido evitada se o poder público tivesse destinado a verba existente para investimento, atualização e manutenção das estruturas que poderiam prevenir as enchentes.

Outro ponto fundamental foi a pouca importância para estudos científicos que apontavam a possibilidade de eventos dessa envergadura no estado. Mas há uma preocupação mundial com a situação do Rio Grande do Sul, já que ela está sendo lida como uma tragédia climática cujas causas estão diretamente ligadas ao aquecimento do planeta Terra, que está se tornando uma questão incontornável.

Junto com a implementação efetiva de políticas públicas que previnam esse tipo de situação, precisamos enfrentar com urgência um debate sobre como o capitalismo já se mostrou um sistema insustentável em longo prazo, que irá consumir todas nossas reservas naturais. E é preciso dizer que o capitalismo não é um ente sobre-humano que governa nossas vidas. O capitalismo somos nós: nosso padrão de consumo desenfreado, nossa produção exacerbada de lixo, a emissão estratosférica de carbono. E, no Brasil, o capitalismo também é o agronegócio e sua dinâmica de destruição de matas e ecossistemas inteiros, em nome de uma produção gigantesca de alimentos em um país em que quase 10% da população passa fome.

Então, compreender as razões que estão por trás da tragédia do Rio Grande Sul também significa olhar para nossa história num arco temporal maior, entendendo, por exemplo, porque o Brasil nunca enfrentou a reforma agrária, se mantendo desde os tempos coloniais como uma terra de poucos latifundiários. E, aqui, é preciso reafirmar que o governo estatual estava tentando alterar aproximadamente 500 pontos do código florestal do Rio Grande do Sul para privilegiar os interesses de setores do agronegócio.

Ignorância caminha de mãos dadas com o racismo

Acontece, que parece muito mais fácil suspender todo esse debate e reduzir o que aconteceu à ira de Deus. Esse foi o argumento utilizado por uma influencer cristã. A ira de Deus por conta da grande quantidade de terreiros de candomblé existentes no Rio Grande do Sul. A ignorância que caminha de mãos dadas com o racismo mostrou sua cara feia mais uma vez, num combo perverso de racismo, negacionismo, xenofobia e intolerância religiosa. Para setores ultraconservadores, o Brasil não parece ser mais um país abençoado por Deus.