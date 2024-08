Cocaína é descoberta em múmias do século 17 e desafia o que sabemos da droga

Em uma descoberta que desafia a história até agora conhecida do uso de drogas na Europa, pesquisadores da Universidade de Milão, em colaboração com a Fundação Ca' Granda do Hospital Policlínico Maggiore de Milão, na Itália, encontraram evidências do uso de cocaína no século 17, quase dois séculos antes do que se pensava.

A descoberta, publicada no Journal of Archaeological Science, lança nova luz sobre a história do uso de drogas no continente e levanta questões intrigantes sobre o comércio transatlântico na época colonial.

Foram analisados o tecido cerebral de dois indivíduos mumificados encontrados na cripta Ca' Granda em Milão, um cemitério do século 17 associado ao Ospedale Maggiore, um hospital que atendia principalmente pessoas carentes. Os cientistas encontraram componentes ativos da planta da coca (Erythroxylum spp.) em ambas as amostras, incluindo o alcaloide da cocaína, bem como a benzoilecgonina (metabólito inativo da cocaína) e a higrina.