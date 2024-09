Ministério da Justiça anuncia demarcação de terras indígenas após hiato de 6 anos

Medida beneficia 1.217 pessoas

Antes do anúncio, Lewandowski conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que conduz audiências de conciliação sobre a questão do marco temporal das terras indígenas, segundo o qual, as comunidades somente teriam direito a reivindicar as terras que ocupavam até a promulgação da Constituição de 1998 – tema que vem gerando fortes tensões entre representantes das comunidades indígenas e do agronegócio.

Segundo dados do próprio Ministério da Justiça, a terra indígena de Apiaká do Pontal e Isolados tem população de 234 pessoas (dados de 2013), a de Maró, que inclui os povos Borari e Arapium, conta com 400 pessoas (2024), enquanto a de Cobra Grande tem população estimada de 583 (2008).

rc (ots)