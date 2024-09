Como funcionam os métodos contraceptivos sem hormônios

No entanto, de acordo com Böttcher, o método é menos adequado para mulheres mais jovens, devido aos períodos menstruais, que muitas vezes são intensificados pelo uso do DIU. O risco de uma gravidez ectópica, quando um embrião se fixa fora do útero, também aumenta.

Além disso, para muitas mulheres a inserção e retirada do DIU é um processo doloroso — e em alguns casos até mesmo insuportável, possível somente mediante anestesia. O método também não é indicado para mulheres com más-formações no útero ou no colo do útero, nem para tratamento da TPM (tensão pré-menstrual).

3. Método sintotérmico: O método sintotérmico se enquadra na categoria de planejamento familiar natural. Ele se baseia no fato de que os dias férteis e inférteis do ciclo da mulher podem ser determinados com a ajuda dos sintomas corporais.

Para fazer isso, a mulher deve medir sua temperatura corporal basal todas as manhãs. De acordo com Böttcher, isso pode ser feito por via retal, vaginal ou oral. No dia da ovulação ou logo depois, a temperatura corporal basal aumenta em pelo menos 0,2 °C e permanece elevada até o início da próxima menstruação. Portanto, o aumento da temperatura indica que a ovulação ocorreu e que os dias férteis começaram.

A condição do muco cervical também deve ser verificada diariamente. Durante a maior parte do ciclo, um tampão de muco bloqueia a entrada do útero, impedindo a entrada dos espermatozoides. Antes da ovulação, porém, ele se liquefaz e, portanto, torna-se permeável.

Entretanto, a medição, o cálculo e a avaliação correta dos sinais corporais devem ser bem feitos para que o método seja eficaz. Os estudos sobre a medição da fertilidade ainda não são suficientes para que seja considerado um método contraceptivo seguro.