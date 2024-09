Queimadas poluíram ar de todas as capitais do Brasil, exceto uma; veja dados

A cidade de São Paulo conquistou o título de metrópole com a pior qualidade do ar do mundo na semana passada, com o ápice de 81 microgramas de PM 2,5 por metro cúbico no dia 10, de acordo com medição do site suíço IQAir, que usa outra metodologia. O indicador estava 15,2 vezes acima do limite recomendado pela OMS.

De acordo com o Copernicus, o pico de poluição na capital paulista em setembro até agora foi registrado um dia antes, no dia 9, quando o ar de São Paulo estava 143% mais poluído que a média dos últimos sete setembros. No dia 10, esse índice era de 89%.

O monitoramento europeu apontou que Porto Velho e Rio Branco tiveram os piores índices de concentração de material particulado fino nos dias analisados pela DW.

Um problema de todos

Em Campo Grande e outras cidades de Mato Grosso do Sul, o ar chegou a ficar quase 17 vezes mais poluído do que o limite estipulado pela OMS. De acordo com o Copernicus, o ar da cidade chegou a ficar 372% pior que a média no dia 15 de setembro. A densa névoa que cercou a capital sul-matogrossense veio de incêndios no Pantanal, além de queimadas na Bolívia, Paraguai e no Norte brasileiro.

O problema das queimadas não está limitado ao Brasil. A América do Sul quebrou o recorde de incêndios anuais no dia 11 de setembro. Segundo o Inpe, que analisou dados de satélite, foram registrados até aquele dia 346,1 mil focos de queimada somando todos os 13 países sul-americanos, ultrapassando o recorde registrado para o período em 2007, de 345,3 mil casos.