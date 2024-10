Qual o futuro do Hezbollah e do "Eixo da Resistência"?

"É um projeto de identidade que reúne o Islamismo e a resistência, ambos interligados com o pensamento comunitário mais amplo e as narrativas [da comunidade xiita]", disse nesta semana Mohanad Hage Ali, vice-diretor de pesquisa do Centro Carnegie para o Oriente Médio em Beirute. "Esse tipo de organização [de resistência] não morre quando seus líderes se vão."

O Hezbollah é uma importante força política e social no Líbano, frequentemente descrita como um "Estado dentro de um Estado", com uma rede de assistência social e militar que rivaliza com as instituições estatais libanesas.

O sistema político do Líbano é o que se descreve como "confessional", ou seja, apesar das eleições, o poder político é geralmente distribuído entre os muitos grupos demográficos diferentes que têm no Líbano o seu lar. Isso explica por que o Hezbollah, que atrai principalmente os muçulmanos xiitas locais, é tão popular no sul e leste do Líbano, onde vive a maior parte da população xiita do país. É também por isso que não é necessariamente tão apreciado em outros lugares.

De acordo com pesquisas do Arab Barometer, uma organização sediada nos EUA que realiza regularmente levantamentos junto à população do Oriente Médio, em 2022, cerca de 85% dos muçulmanos xiitas no Líbano disseram confiar no Hezbollah. Já entre outros grupos libaneses, como os muçulmanos sunitas, drusos e cristãos, esse percentual caiu para dígitos únicos. No geral, apenas 30% dos libaneses disseram confiar no Hezbollah.

"O Hezbollah não consultou nenhum de seus parceiros libaneses antes de iniciar uma guerra em defesa de seu aliado Hamas na Faixa de Gaza", escreveu Michael Young, editor sênior do Centro Carnegie para o Oriente Médio, esta semana.

O grupo assim agiu por ser parte das milícias pró-Irã reunidas no chamado "Eixo da Resistência"de oposição a Israel e aos EUA, que age a partir de suas bases no Iêmen, Iraque, Síria e Líbano. Caso os libaneses comuns chegarem à conclusão de que o Hezbollah é o culpado pela destruição de seu país, o grupo poderá se ver ainda mais limitado internamente, argumentou Young.