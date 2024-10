UE, EUA e aliados condenam ataque iraniano contra Israel

O governo do Irã confirmou nesta quarta-feira o lançamento de 200 mísseis contra Israel num ataque lançado na noite de terça-feira, em retaliação pelos assassinatos do líder do movimento islâmico palestino Hamas, Ismail Haniyeh, do chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, e de um general iraniano.

As Forças de Defesa de Israel disseram que a maioria dos mísseis foi interceptada com o apoio dos Estados Unidos, que já garantiu que vai coordenar com Tel Aviv a resposta a Teerã.

Este foi o segundo ataque aéreo do Irã contra Israel desde abril.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na terça-feira à noite que o Irã "cometeu um erro grave" ao atacar o seu país e que "pagará o preço", estando Israel determinado em responsabilizar os seus inimigos.

Na sequência do ataque iraniano, Israel pediu na terça-feira à noite uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, algo que o Irã também tinha solicitado no sábado, após uma onda de ataques israelenses contra o sul do Líbano.

EUA: "Ataque totalmente inaceitável"