Ataques israelenses no Líbano matam mais um líder do Hamas

Na terça-feira, Israel iniciou uma incursão terrestre no Líbano contra o grupo militante Hezbollah. O exército israelense disse que nove soldados morreram no conflito no sul do Líbano.

Ataques ao sul de Beirute e confrontos em terra

Neste sábado, militares israelenses realizaram novos bombardeios nos arredores do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, que relatou confrontos com tropas israelenses na fronteira libanesa e um ataque a uma base aérea no norte de Israel.

No sul do Líbano, "soldados do inimigo israelense tentaram novamente avançar em direção à área em torno do escritório do prefeito na cidade de Adayseh" e "os confrontos continuam", disse o movimento islâmico libanês Hezbollah em um comunicado divulgado neste sábado, depois de afirmar que forçou os soldados israelenses a "recuar" na área.

A milícia também disse ter atacado tropas na região de Yarun, também no sul, com uma "barragem de foguetes" e também soldados em dois locais no lado israelense.

A organização também afirmou ter disparado foguetes contra a base aérea israelense de Ramat David, perto da cidade de Haifa, no norte do país, a cerca de 45 quilômetros da fronteira libanesa.