Irã diz que usinas e refinarias de Israel podem virar alvo caso haja ataque

Ministro das Relações Exteriores do Irã também ameaçou Israel. Abbas Araghchi disse apoiar os esforços para um cessar-fogo com Israel, embora deixe claro que Teerã irá retaliar de "forma dura", caso Tel Aviv faça algum ataque ao Irã. Os comentários foram feitos enquanto ele estava em Beirute para reuniões com autoridades libanesas, segundo o canal Al Jazeera.

"Apoiamos os esforços para um cessar-fogo, desde que, primeiro, os direitos do povo libanês sejam respeitados e sejam aceitos pela resistência [do Hezbollah] e, segundo, que ocorra simultaneamente com um cessar-fogo em Gaza", declarou ele. "Se Israel tomar qualquer medida ou passo contra nós, nossa retaliação será mais forte do que a anterior", acrescentou.

Irã lançou dezenas de mísseis contra Israel

Ataque do Irã contra Israel no início da semana pegou autoridades de surpresa. O lançamento de cerca de 200 mísseis fez as sirenes de alerta soarem em todo território. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém, duas das maiores cidades israelenses. Alguns dos foguetes disparados caíram em pontos isolados, como foi o caso de Arad.

Nenhum ferido foi relatado em território israelense. Um palestino de 37 anos morreu na Cisjordânia, durante os ataques do Irã contra Israel. Sameh al-Asali foi atingido por fragmentos de um míssil interceptado por Israel, conforme relatou o governador Hosain Hanayel à AFP. Outros quatro palestinos ficaram feridos também por estilhaços.