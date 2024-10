Hamas confirma morte de comandante em ataque aéreo de Israel na Cisjordânia

O Hamas confirmou a morte de Zahi al-Aoufi, um de seus comandantes, em um ataque aéreo israelense na cidade de Tulkarem, na Cisjordânia.

O que aconteceu

Além do comandante, outros sete combatentes morreram no ataque. Os mortos eram membros das Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas. A informação foi divulgada pelo grupo terrorista em um comunicado em seu canal oficial do Telegram nesta sexta-feira (4).

O Exército de Israel confirmou que seus caças realizaram o ataque na cidade na quinta-feira (3). O bombardeio foi realizado em coordenação com o Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel. O grupo terrorista não divulgou o dia da ação.