Explosões voltam a ser ouvidas no sul de Beirute, no Líbano

Posteriormente, o Exército de Israel fez outro alerta de evacuação. As ordens, anunciadas no X (antigo Twitter) pelo porta-voz árabe do exército israelense, Avichay Adraee, exigia que os moradores das áreas de Bourj el-Barajneh e Haret Hreik, no sul de Beirute, deixassem suas casas. "Você está localizado perto das instalações e interesses do Hezbollah, e os [militares israelenses] operarão contra eles em um futuro próximo", disse ele, compartilhando duas imagens de mapas.

Hezbollah confirmou que um novo ataque atinge a região. Eles escreveram que os mujahideen (combatentes) do grupo acompanham, monitoram e respondem a todos os "movimentos hostis na linha de frente no sul do Líbano". A informação foi divulgada pelo grupo em um comunicado no Telegram.

Grupo também diz que seus combatentes "perseguem os soldados inimigos israelitas" com artilharia e lançadores de foguetes. Essa ação, ainda conforme o Hezbollah, ocorre nas suas bases de retaguarda e quartéis ao longo da fronteira nos territórios ocupados.

Na madrugada de sábado (horário local), o Hezbollah disse que entrou em conflito com soldados israelenses que tentaram avançar no território libanês. A ação ocorreu a partir do vilarejo de Adisa, também conhecida como Odaisseh, no sul do Líbano e perto da fronteira com Israel.

O grupo extremista falou que os militares israelenses tentaram avançar em direção ao vilarejo pela primeira vez às 23h de sexta: "[Nossos] combatentes se envolveram, resultando em uma explosão massiva na força que avançava, que foi forçada a recuar, causando baixas entre suas fileiras". Posteriormente, o Hezbollah divulgou que os israelenses tentavam avançar novamente no território à 1h50 de sábado e que o conflito prosseguia. As IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) ainda não comentaram as declarações.

Mais explosões