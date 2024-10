O novo sonho do concurseiro: ser influenciador digital

Ela não é a única a seguir esse caminho. Cada vez mais concurseiros, aspirantes a servidores e funcionários públicos têm usado as redes sociais para compartilhar a rotina de estudos, vender materiais e divulgar métodos de aprendizagem e realização de provas.

Diante do sucesso dessas páginas, alguns acabam desistindo quando a vaga chega, outros permanecem em dupla jornada. Esse movimento tem forçado as instituições governamentais a estabelecerem regras de como os servidores podem usar as redes sociais enquanto ocupam uma vaga nos serviços do governo.

No fim do ano passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou uma instrução normativa na qual disciplina a utilização de símbolos e da imagem institucional do órgão, pelos servidores, nas redes sociais. O órgão diz que já atuou em casos de descumprimento da normativa, afastou e puniu servidores, mas não divulgou um número de casos.

A Polícia Federal é outro órgão que tem desde o ano passado uma instrução normativa sobre o tema. Para a PF, "atividades de coaching e similares, destinadas à assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na preparação de candidatos a concursos públicos, são vedadas”. A única exceção é quando isso ocorre em escolas de governo.

Tanto a PRF quanto a PF proíbem que os servidores usem nas contas pessoais símbolos, armamentos, equipamentos, nome ou qualquer imagem do órgão para a obtenção de vantagem comercial, financeira ou eleitoral. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também tem desde 2019 uma normativa disciplinando o uso das redes por parte dos juízes, que proíbe o uso da marca ou a logomarca da instituição como forma de identificação pessoal.

A Polícia Penal do Espírito Santo é outra instituição que criou normas neste ano, na qual proíbe os servidores de divulgar imagens coletadas em diligências ou informações obtidas durante o exercício profissional. No ano passado, a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) também criou normas, depois que a Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério Público Federal (MPF) identificaram agentes da corporação concedendo entrevistas em podcasts e canais do YouTube confessando condutas criminosas.