A revolução dos estúpidos - Sucesso eleitoral de Pablo Marçal prenuncia próxima etapa na radicalização da nova direita vulgar: destruir "o sistema" para dar aos frustrados a ilusão de enriquecimento pessoal sem esforço.O Brasil foi às urnas no domingo (06/10). Algumas campanhas eleitorais pareciam aquilo que, em inglês, se chama de shitshow. E justamente em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, o centro financeiro e econômico do continente, o centro cultural mais criativo do Brasil, pôde-se observar um declínio assustador da cultura política.

Enquanto o Brasil pegava fogo – um novo recorde de incêndios devastava o país – os principais candidatos à prefeitura daquela que supostamente é a cidade mais moderna do país discutiam sobre atestados médicos falsos, atacavam-se com cadeiradas e se xingavam de orangotangos. Esse debate tóxico se deveu sobretudo ao assim chamado coach Pablo Marçal ("coach" de que, afinal?).

O candidato a um dos cargos políticos mais importantes do país parecia um galo de peito inflado – e conseguiu dominar a narrativa. Marçal, que ficou em terceiro lugar na disputa, representa uma nova classe de empreendedores autônomos que enriqueceram com a internet. Eles promovem banalidades e besteiras com total convicção, e provavelmente é isso que se pode aprender com eles: embale bem as besteiras que você for dizer, e as pessoas vão seguir.