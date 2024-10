Israel x Hamas: como o 7 de Outubro impactou o Oriente Médio

"Por sua vez, neste último ano a política saudita tem se concentrado em um ato de equilíbrio diplomático", diz o especialista.

Líbano

Logo após os ataques terroristas do Hamas contra Israel, o influente braço armado do Hezbollah no Líbano - classificado como grupo terrorista pela União Europeia - começou a atacar o norte de Israel.

"No começo, o Hezbollah foi criticado por decidir se envolver em um conflito com Israel e arrastar o Líbano para ele", diz Kelly Petillo, pesquisadora de Oriente Médio do think tank Conselho Europeu de Relações Exteriores. "E agora, o Hezbollah também tem desfrutado de um apoio maior da população libanesa desde o 7 de Outubro".

Na opinião da especialista, muitos libaneses estão frustrados com a conduta de Israel em Gaza e a falta de resultados da diplomacia internacional. "Eles começaram a ver o Hezbollah como o único garantidor da solidariedade com os palestinos", diz Petillo.

No entanto, depois de quase um ano do que os analistas chamam de "luta contida" - quando as infraestruturas militares eram o alvo principal - a situação se agravou em setembro, com os assassinatos de vários comandantes do Hezbollah e ataques terrestres no sul do Líbano, no início de outubro.