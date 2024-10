Como o Brasil controlou o desmatamento na Amazônia no passado

"Isso ocorreu por conta de três Ds: determinação, detecção e dissuasão", avalia o jornalista Claudio Angelo, coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima e autor do recém-lançado livro O Silêncio da Motosserra: Quando o Brasil Decidiu Salvar a Amazônia, feito em parceria com o engenheiro florestal Tasso Azevedo. "Antes o Brasil era visto como um lugar onde era impossível controlar de forma sistemática e permanente o desmatamento."

Conjunção de fatores

A determinação veio no início do governo Lula, com Marina Silva assumindo o Ministério do Meio Ambiente e contando, explica Angelo, "com uma ampla coalisão de atores da sociedade civil, da ciência e da imprensa" afirmando que era possível deter o avanço do desmate. "Querer reduzir foi fundamental", diz ele.

"Houve de fato uma preocupação real sobre os números e o que eles significavam para a imagem do Brasil globalmente", analisa a bióloga Mariana Napolitano, diretora de estratégia do World Wildlife Fund (WWF) Brasil. Para ela, a grande diferença do plano feito no primeiro governo Lula para as iniciativas anteriores foi que "era da responsabilidade de coordenação da Casa Civil", o que implicava em "tocar em várias áreas do governo".

Houve uma conjunção de interesses. Angelo lembra que além das ações de governo, contribuíram para o movimento fatores de câmbio e flutuação de preço de commodities agrícolas, entre outros fatores. "E Lula […] que nunca foi um cara que se preocupou com a Amazônia, pois era um sindicalista urbano […], estava aberto, por conta de marketing político e de imagem internacional, a dar um banho de progressismo, civilidade […] e fazer diferente no meio ambiente".

"Foi um misto de visão de parte do governo e de um oportunismo político, aliado a uma certa simpatia. Um casamento muito feliz", diz o jornalista, que concorda que houve um "oportunismo político" da gestão petista.