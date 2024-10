Prêmio Nobel de Medicina vai para americanos por descoberta de microRNA

Por que a descoberta é importante

O Comitê do Nobel explicou que a regulação genética faz com que cada célula selecione apenas as informações que são relevantes para o seu tipo específico funcionar. É por esse motivo que células de músculos e nervos são diferentes - apesar de terem exatamente os mesmos cromossomos, ou "pacote de genes", e exatamente o mesmo "manual de instruções".

Os cientistas queriam descobrir como essa diferenciação acontece e como evoluiu ao longo do tempo. Acabaram identificando uma nova classe de moléculas que determinam, e que também podem mudar, a forma como os genes funcionam. Essa compreensão pode levar a novas formas de tratar doenças como o câncer, por exemplo.

A regulação genética garante que apenas os genes corretos em cada tipo de célula sejam ativados. Além disso, "a atividade genética precisa ser continuamente ajustada para adaptar as funções celulares às mudanças nas condições dos nossos corpos e do nosso ambiente", diz texto do Comitê do Nobel, divulgado após o anúncio.

"Se a regulação dos genes 'dá errado', isso pode levar a sérias doenças, como câncer, diabetes ou doenças autoimunes. Por isso, entender a regulação de atividade genética é um objetivo importante [da ciência] há décadas", continua o texto.

Para que serve o microRNA