Seca excepcional se espalha pelo Brasil - Pela primeira vez desde o início da série histórica, Brasil registra o nível mais crítico da seca em diversos pontos do território. Em setembro, área afetada foi maior que Pernambuco.Localizado na fronteira com o Peru, o município de Jordão, no estado do Acre, sofreu com inundações históricas em fevereiro e março deste ano. Em maio, no entanto, o cenário mudou radicalmente, com o início de uma forte estiagem. Os rios, a principal forma de acesso ao município, começaram a secar, dificultando a chegada de itens básicos, como gás de cozinha. "Os moradores estão cozinhando com carvão”, contou a coordenadora da Defesa Civil municipal Maria José Feitosa Araújo. "Nunca tinha visto uma situação tão precária.”

Jordão, que tem 9,2 mil habitantes, está entre os municípios brasileiros que possuem parte do território classificado como afetado por seca excepcional, a categoria mais crítica segundo análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Dados obtidos com exclusividade pela DW Brasil revelam que, em setembro, essas áreas somavam 125,3 mil km² – uma extensão maior que o estado de Pernambuco.

É algo inédito, pelo menos desde 2003, quando teve início a série histórica para esses dados. "A classe extrema já não era tão comum. A excepcional, muito menos. São eventos que quase não são vistos. Em 2020, haviam pouquíssimos pontinhos no mapa próximo ao Pantanal, mas quase desprezíveis. De uma forma extensiva, em que é possível visualizar em um mapa, a seca excepcional nunca tinha aparecido como neste ano", explicou a especialista em secas do Cemaden, Ana Paula Cunha.