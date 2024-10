A crescente importância dos houthis no "Eixo da Resistência"

"Os houthis são hoje mais fortes, tecnicamente melhores e membros mais proeminentes do Eixo da Resistência do que eram no início da guerra", escreve Mike Knights, membro sênior do Washington Institute for Near East Policy, numa análise feita este mês.

O chamado Eixo da Resistência é composto por grupos apoiados pelo Irã e contrários a Israel e aos EUA, como o Hamas, o Hezbollah e milícias iraquianas, e também por países como o próprio Irã e a Síria.

"Os houthis resistiram a um ano de guerra sem sofrer grandes reveses e apresentaram o melhor desempenho militar de todos os participantes do Eixo", afirma Knights.

Como resultado, os houthis estão se tornando membros mais destacados do Eixo. O líder Abdul-Malik al-Houthi está até mesmo sendo apontado como possível substituto do ex-chefe do Hezbollah Hassan Nasrallah, que foi morto por Israel no mês passado, e vem atuando como uma espécie de chefe simbólico do Eixo da Resistência.

"Na ausência de Nasrallah, Abdul-Malik al-Houthi agiu rapidamente para preencher o vazio", confirma o analista de segurança Mohammed Albasha, que é baseado nos EUA e é especializado em Oriente Médio e Iêmen. "Os houthis assumiram os holofotes."

Poderão incomodar ainda mais