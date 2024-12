'Há 100% de chances de que volte a acontecer', alerta oceanógrafo da Unesco nos 20 anos do tsunami

"Cheiro de carniça"

Há 20 anos, a onda de choque se alastrou rapidamente. Pouco menos de duas horas após o terremoto, as costas do Sri Lanka, da Birmânia e da Tailândia foram atingidas, especialmente na região turística de Phuket, na Tailândia. Várias testemunhas relataram o horror aos jornalistas da RFI presentes no local em 2004: "Foi o barulho que nos alertou. Quando saímos para ver o que era aquele estouro enorme, já era tarde demais. Não havia nada que pudéssemos fazer", confidenciou uma delas. Um outro morador acrescentou, na época: "Há pessoas mortas por toda parte, ao longo das estradas. Os corpos foram levados pela água".

Índia, Bangladesh, Cingapura.... As ondas atingiram praias tão distantes quanto a Tanzânia, trazendo a morte com elas. Mas foi em Banda Aceh que os danos foram mais graves. No dia seguinte ao tsunami, a correspondente da RFI, Jocelyn Grange, relatou o caos: "A situação dentro da cidade não é tão catastrófica quanto ontem, quando várias centenas de corpos estavam espalhados pelas calçadas. Ainda há muitos corpos nas ruas. E há também o cheiro de carniça...", constatou.

A falta de água, de alimentos e as epidemias fizeram com que a tragédia durasse mais do que o próprio desastre. Além dos mais de 220.000 mortos, dois milhões de pessoas ficaram desabrigadas.

Ausência de sistemas de alerta

O trauma nunca desapareceu para aqueles que viveram o tsunami de 2004. O morador Pradeep Kodippilii declarou que "o sofrimento está em toda parte. As pessoas falam sobre aquele momento chorando". O cingalês comemorava o Natal na casa de sua esposa, em um vilarejo a poucos quilômetros da costa, quando ocorreu a tragédia. "Lembro-me daquele dia, a manhã de 26 de dezembro. Minha mãe me ligou e disse: 'Aconteceu algo no mar'".