Nobel de Química para design computacional de proteínas - Bioquímico David Baker e especialistas em IA Demis Hassabis e John M. Jumper contribuíram para projetar proteínas inovadoras e calcular estruturas proteicas tridimensionais - "um problema de 50 anos".Os cientistas David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper são os detentores do Prêmio Nobel de Química de 2024, divulgou a Real Academia Sueca de Ciências (KVA) nesta quarta-feira (09/10), em Estocolmo. As contribuições dos três laureados para a ciência foram no campo do design computacional de proteínas e previsão da estrutura proteica.

Em 2003, o bioquímico americano Baker, de 62 anos, da Universidade de Washington, projetou uma nova proteína, e desde então sua equipe tem apresentado "uma criação imaginativa de proteína após a outra", incluindo proteínas que podem ser usadas como produtos farmacêuticos, vacinas, nanomateriais e microssensores. Como anunciou o secretário-geral da KVA, Hans Ellegren, trata-se de "uma façanha quase impossível".

Atuantes no laboratório de pesquisa em inteligência artificial (IA) Google DeepMind, em Londres, o britânico Hassabis, de 48 anos, e americano Jumper, de 39 anos, receberão a outra metade do prêmio de 11 milhões de coroas suecas (R$ 5,5 milhões).