Centenas de vírus vivem nos chuveiros e escovas de dente

Espera-se que os vírus bacteriófagos identificados pelo grupo de pesquisa possam abrir novos caminhos para o tratamento de infecções bacterianas, e servir como uma maneira mais apropriada de limpar ambientes, sem produtos antimicrobianos.

"Quanto mais eles são atacados com desinfetantes, maior a probabilidade de desenvolverem resistência ou de se tornarem mais difíceis de tratar", explica Hartmann. "Todos nós deveríamos aceitar os micróbios, pois eles estão em toda parte e a grande maioria não causa doenças."

Auxílio no combate a comunidades bacterianas dos banheiros

Não é nenhuma novidade que ambientes aquáticos estão repletos de vida. Afinal de contas, a água está no topo da lista de pesquisa dos cientistas que procuram vida em outros planetas. Além de vírus e bacteriófagos, os biofilmes das superfícies do banheiro também podem abrigar bactérias e fungos, com revelaram outras pesquisas.

O estudo do grupo de Hartmann começou há três anos e ganhou o apelido: "Operação Boca-Suja", pois a ideia inicial era investigar a alegação de longa data de que, ao dar descarga, uma nuvem de coliformes fecais se espalhava pelo banheiro, contaminando objetos como a escova de dentes. Para os pesquisadores, essa afirmação provavelmente não era verdadeira, e a maioria das bactérias da escova de dentes viria da boca do usuário.

Em 2018, os resultados do Showerhead Microbiome Project sugeriram conexões entre chuveiros infectados por micobactérias (com características de fungos) em banheiros americanos e europeus e a prevalência de infecções pulmonares.