O que explica a explosão de incêndios na Amazônia

Em 2023, dez ondas de calor foram registradas no Brasil, sete delas chegaram depois de agosto. Até setembro de 2024, o país já enfrentou oito eventos do tipo. "O preocupante é que ainda teremos dois meses bastante quentes pela frente", alerta Marengo.

Em alguns pontos do Brasil, não há sinal de chuva há mais de um ano. As cidades de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, vivem 16 meses de seca, aponta o índice acompanhado pelo Cemaden. Isso diminuiu a umidade do solo, prolonga a estiagem porque plantas, lagos e rios transpiram menos – o que reduz a formação de nuvens de chuva.

"As condições climáticas certamente têm um peso grande. Numa situação como essa, qualquer ‘foguinho' vira um grande incêndio. As chamas escapam e queimam grandes áreas", comenta Alencar.

Bombeiros e brigadistas costumam se referir ao fenômeno "30, 30, 30" para calcular o risco de incêndio. O primeiro deles diz respeito à temperatura: quando ela atinge ou ultrapassa os 30°C, o ar fica mais seco e facilita a propagação do fogo. O outro é a marca em percentagem da umidade relativa do ar que, quando é menor que 30%, a vegetação fica mais inflamável. O terceiro tem a ver com a velocidade do vento, um "propagador" de chamas quando chega a 30 km/h.

A ligação com o desmatamento

Pesquisadores buscam também entender o que mais pode explicar a existência de tantos focos de calor mesmo com o desmatamento na Amazônia em queda. Historicamente, o fogo é usado para limpar a área depois que as árvores são cortadas principalmente de forma criminosa.