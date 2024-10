Organização antinuclear japonesa ganha Prêmio Nobel da Paz

A organização japonesa foi criada em resposta aos ataques combombas atômicas contra o Japão em agosto de 1945. Segundo o Comitê Norueguês, a ONG formada por sobreviventes trabalha para estigmatizar o uso de armas nucleares como moralmente inaceitável.

Para os organizadores do prêmio, os esforços da Nihon Hidankyo e de outros representantes dos Hibakusha "contribuíram muito para o estabelecimento do tabu nuclear" e para frear o uso deste tipo de arma.

Em 2025 o bombardeio americano contra Hiroshima e Nagasaki que matou 120 mil pessoas completa 80 anos. "Um número incomparável de pessoas morreu de queimaduras e lesões causadas pela radiação nos meses e anos que se seguiram. As armas nucleares atuais têm um poder destrutivo muito maior. Elas podem matar milhões de pessoas e causariam um impacto catastrófico no clima. Uma guerra nuclear poderia destruir nossa civilização", diz o Comitê.

Prêmio acontece em meio a conflitos

O Nobel da Paz deste ano é entregue em meio à escalada de conflitos em todo o mundo. De acordo com o Programa de Dados sobre Conflitos de Uppsala, em 2023 havia 59 conflitos armados no mundo, quase o dobro do número registrado em 2009.

Diante do problema, havia especulações de que o comitê poderia decidir por não premiar nenhum dos indicados, como forma de destacar a dificuldade de se alcançar a paz. Isso já aconteceu 19 vezes desde 1901.