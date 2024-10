Netanyahu exige retirada de missão da ONU no sul do Líbano

O premiê reiterou que Israel pediu a Unifil diversas vezes para que se retirasse da região, alertando que a presença da missão de paz tinha "o efeito de fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah".

"Sua recusa em retirar os soldados da Unifil faz com que eles se tornem reféns do Hezbollah. Isso os coloca em perigo, assim como as vidas de nossos soldados", disse o premiê. "Lamentamos o mal causado aos soldados da Unifil e fazemos o máximo para evitar isso. Mas, a maneira mais simples e óbvia de assegurar isso é simplesmente retirá-los da zona de perigo."

Unifil rejeita deixar sul do Líbano

No início do mês, o ministro israelense do Exterior de Israel, Israel Katz, anunciou que Guterres foi declarado persona non grata e teve proibida a sua entrada no país, por considerar que ele não condenou "de forma inequívoca" o ataque iraniano contra Israel no dia 1º de outubro.

A Unifil rejeitou diversas vezes os apelos israelenses para abandonar suas posições no sul do Líbano. "Houve uma decisão unânime de permanecer, por que é importante que a bandeira da ONU ainda tremule alto nessa região, e para podermos relatar os fatos ao Conselho de Segurança", afirmou neste sábado o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti.

Segundo o porta-voz, Israel pediu que a Unifil removesse suas posições de uma área de "até cinco quilômetros da Linha Azul [que separa os dois países]", o que foi rejeitado pela missão de paz.