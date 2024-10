Inteligência alemã alerta para aumento da espionagem russa

Rosenberg disse que a Bundeswehr enfrenta um "aumento acentuado" dos atos de espionagem e sabotagem, "seja através de investigações sobre entregas de armas alemãs para a Ucrânia, programas de treinamento, projetos de armamentos, ou atos de sabotagem para incutir um sentimento de insegurança".

Os três chefes da inteligência alemã pediram maiores poderes para continuarem a trabalhar efetivamente. O chefe do BND, inclusive, criticou os planos atuais do governo para aumentar o controle político sobre os serviços de inteligência do país.

"Não devemos sufocar completamente a nossa produção", afirmou Bruno Kahl, alertando que o aumento da supervisão viria às custas da "eficiência, segurança e liberdade".

Kahl pediu novos mecanismos para aprimorar a troca de informações entre o BND e a Bundeswehr, particularmente em defesa cibernética. O presidente do BfV, Haldenwang, exigiu mais poderes para "monitorar as telecomunicações de grupos perigosos" e facilitar a análise em massa de dados com a ajuda da inteligência artificial.

Nenhum dos pedidos é possível sob a lei alemã atual. A chefe do MAD, Rosenberg, lamentou que isso também impeça a contrainteligência militar de se posicionar ao lado do batalhão da Bundeswehr que deve ser estacionado na Lituânia, perto da fronteira russa.

Ao exigir "mais espaço operacional" para os serviços de inteligência, Kahl disse que o Zeitenwende (ponto de inflexão histórico ou mudança de paradigma) proclamado pelo chanceler federal Olaf Scholz após a invasão da Ucrânia pela Rússia, "ainda aguarda conclusão".