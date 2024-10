A diáspora libanesa na América Latina

O Brasil é um dos países com mais libaneses em todo o mundo, embora eles se encontrem em grande número também na Argentina, México, Venezuela, Paraguai, Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras, Costa Rica e República Dominicana – neste último, o presidente, Luis Abinader, é de origem libanesa. Entre os nomes mais conhecidos de latino-americanos com origem no Líbano estão, sem dúvida, os da cantora Shakira e da atriz Selma Hayek.

"A diáspora libanesa teve impacto significativo na vida social, política e econômica nos países que a receberam, especialmente na América Latina, onde há um número relevante de libaneses, ou de pessoas com origem libanesa, que ocupam ou já ocuparam posições relevantes na política, comunicação, no comércio e nos negócios, de [o empresário mexicano] Carlos Slim até Carlos Menem, Michel Temer, ou Julio César Turbay Ayala [ex-presidentes da Argentina, Brasil e Colômbia, respectivamente], afirmou à DW Ángela Suárez Collado, professora e diretora acadêmica de mestrado na Global and International Studies da Universidade de Salamanca.

Fenômeno migratório difícil de medir

É difícil de quantificar o número exato de libaneses na América Latina. Em primeiro lugar, por que durante as ondas migratórias do final do século 19 e do início do século 20, muitos chegavam ao continente com passaportes do antigo Império Otomano, o que tornava difícil distinguir se as pessoas vinham do Líbano ou da Síria.

"No caso da Argentina, todos eram chamados de turcos", explica Jalil. Muitos dos registros foram perdidos e houve casos de pessoas que foram duplamente registradas por terem retornado temporariamente ao Líbano e em seguida voltado à Argentina, onde acabaram sendo novamente inscritas.

Sergio Jalil destaca ainda outro fator. "Naquela época, a Argentina tentava atrair a imigração europeia, de países supostamente civilizados, de modo que, quem chegava do Império Otomano tinha que pagar alguns pesos e era deixado em quarentena por vários dias por suspeita de portar doenças. Muitas dessas pessoas foram forçadas a mudar seus sobrenomes. Na Argentina, 60% dos sobrenomes foram modificados, sendo traduzidos para o idioma espanhol para parecer que vinham da Europa", explicou.