A promessa não cumprida dos protestos de 2019 no Chile

Bellolio se refere à ampla gama de demandas que encontraram espaço nas manifestações. Os protestos reuniram opositores dos pedágios em rodovias, defensores das reivindicações do povo indígena mapuche, pessoas que pediam a renúncia do então presidente Sebastián Piñera, grupos que exigiam moradias, entre outros.

"Bastava ter uma dor e um vilão para participar desse momento de reparação", comenta o especialista, que define o estallido como uma conjunção de "demandas por igualdade democrática".

"A construção e a vulneração da dignidade não têm apenas a ver com um salário. Têm a ver com uma existência cotidiana e uma relação com o poder nas quais as pessoas percebem que estão sendo abandonadas – algo que podem tolerar –, mas o abuso é uma questão sensível", analisa Saavedra.

"O modelo chileno abandonou as pessoas à própria sorte, mas, ao mesmo tempo, prevaleceu o discurso do esforço pessoal. Assim, as pessoas sentem certo orgulho de trabalhar de sol a sol e pagar por tudo. Mas o que despertou a raiva foi a percepção de serem abusadas por tarifas excessivas de serviços básicos, por créditos extorsivos para estudar, por ministros que zombavam da pobreza", diz.

Juventude desmobilizada

Cinco anos depois, onde estão os jovens que foram a força motriz por trás da mobilização de 2019? "Hoje não vejo uma mobilização das juventudes em nenhum aspecto, exceto naqueles ligados a assistir a shows ou a questões de gênero. As causas que costumavam mobilizar os estudantes hoje não os mobilizam", diz Saavedra.