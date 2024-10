Líbano emite rara repreensão ao Irã por "interferência"

Em uma entrevista publicada no jornal francês Le Figaro na quinta-feira, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, disse que seu país estaria pronto para "negociar" com a França a implementação da Resolução 1701 das Nações Unidas.

Essa resolução, que encerrou a última rodada de conflitos entre Israel e o Hezbollah em 2006, exige que o sul do Líbano esteja livre de quaisquer tropas ou armas que não sejam as do Estado libanês.

Mikati disse nesta sexta-feira que ficou "surpreso" com os comentários de Ghalibaf e afirmou que eles são uma tentativa de "estabelecer uma tutela rejeitada sobre o Líbano".

Ele disse que essa negociação é uma prerrogativa do Estado libanês e pediu ao ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, que convocasse o Encarregado de Negócios do Irã em Beirute.

Não houve comentário imediato de Ghalibaf ou da embaixada do Irã em Beirute.

(Reportagem de Amina Ismail e Maya Gebeily em Beirute, Clauda Tanios e Nayera Abdallah em Dubai)