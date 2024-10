Estudo mostra que ventilação de avião não prejudica alérgicos

"Os resíduos de superfície representam o principal risco, provavelmente acentuado pelas rápidas mudanças de rota de muitas companhias aéreas", enfatizam.

As proteínas dos alimentos costumam ser "pegajosas" e podem aderir às superfícies dos assentos, aos sistemas de entretenimento do encosto e às bandejas, o que pode causar reações em pessoas alérgicas a alimentos, se elas não lavarem as mãos antes de tocar a boca ou o rosto.

A melhor maneira de evitar esse risco é garantir que a aeronave seja limpa adequadamente. Os pesquisadores recomendam, especialmente àqueles com alergia alimentar, que limpem com lenços desinfetantes as superfícies que foram tocadas por outras pessoas em voos anteriores antes de se sentarem nos assentos.

Por isso, eles aconselham as companhias aéreas a fazer com que passageiros alérgicos embarquem nos aviões mais cedo, como o Departamento de Transportes já exige das companhias aéreas nos Estados Unidos.

"As companhias aéreas devem ter políticas mais claras sobre alergias alimentares, prontamente disponíveis em seus sites, e divulgá-las bem para a equipe de cabine e de terra, para que possam esclarecer as dúvidas dos passageiros alérgicos", afirmam.

No entanto, dados do Reino Unido mostram que as reações alérgicas a alimentos são de 10 a 100 vezes menos frequentes durante os voos do que em terra.