França acusa homem por homicídio ao jogar carro em ciclista

Tensão entre ciclistas e motoristas

O incidente ocorreu na tarde de terça-feira em um bairro central de Paris, em um contexto de tensão entre o número crescente de ciclistas e motoristas que disputam espaço nas ruas de uma capital congestionada.

De acordo com "os testemunhos coletados" e as imagens de câmeras de vigilância, o motorista, tentando avançar pela via congestionada, "percorreu 200 metros na ciclovia e supostamente atropelou o pé do ciclista, que estava à sua esquerda", segundo a promotoria.

A vítima, Paul Varry, "bateu no capô para alertar o motorista, que inicialmente deu ré, liberando [seu] pé", disse a promotoria.

O jovem então deixou sua bicicleta e se colocou à frente do veículo, para expressar seu descontentamento. "O motorista então virou as rodas na direção do pedestre e moveu [o veículo] em sua direção", acrescentou.

Imagens de câmeras de vigilância mostram o veículo subindo uma vez, quando o pneu dianteiro esquerdo rolava sobre o corpo, e subindo uma segunda vez, quando o pneu traseiro passava por cima do jovem.