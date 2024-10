A 'conspiração' que impediu São Paulo de enterrar seus fios

A privatização da Eletropaulo, em 1998, não previu no caderno de encargos da concessionária que comprou a estatal a obrigação de enterrar a fiação - como Paris fez no século 19, e como foi feito em partes privilegiadas de São Paulo muitos anos atrás. Lugares como o centro velho, as avenidas Paulista e Rebouças.

Sem obrigação contratual, a AES-Eletropaulo (e, depois, a Enel) se recusou a arcar com os custos de enterrar a "fiarada". Além do custo, não quis perder a receita do aluguel dos postes.

O enterramento custa caro: entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões por quilômetro, dependendo de quão congestionado está o subsolo por encanamentos variados, e do tipo de solo e da topografia.

Então, Haddad tentou criar uma contribuição a ser paga pelos donos dos imóveis que se beneficiariam da retirada dos fios. Afinal, suas vistas e fachadas ficariam mais limpas e belas, suas árvores não teriam a competição dos cabos e sua energia elétrica correria muito menos risco de ser desligada pela chuva.

A Justiça não deixou.

O então prefeito tentou uma última cartada: convencer a concessionária a cobrar uma tarifa diferenciada dos clientes que tivessem acesso à rede subterrânea, por ser mais segura. Aí foi a vez da Aneel vetar a ideia. A agência que deveria regular e supervisionar o mercado de energia baixou portaria que proíbe a diferenciação de tarifas entre consumidores de uma mesma praça.