Vai chover hoje em São Paulo? Divisa com MG deve receber o maior volume

Deslizamento e inundações

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta para o risco alto e moderado de deslizamento de terra. O órgão também prevê enxurradas e inundações de córregos urbanos, tanto no sábado (19), como no domingo (20), para algumas regiões de SP, RJ e MG. A previsão para este final de semana é de queda de fortes temporais em partes do Sudeste.

Ainda há risco geológico moderado para o leste de SP, no sábado, nas mesorregiões de Campinas, metropolitana (inclui a capital) e Vale do Paraíba, nas proximidades com RJ e MG. O risco é maior em cidades serranas e metropolitanas, que podem registrar ocorrências pontuais de deslizamentos de terra em encostas, aponta o Cemaden, pela presença de áreas de alta suscetibilidade.

No domingo, o risco de deslizamento sobe para alto principalmente nas Serras do Mar e da Mantiqueira, presentes no Vale do Paraíba Paulista, no sul de Minas e no sul do Rio. Os acumulados de chuva do sábado, somados às pancadas previstas para domingo, poderão tornar maiores os riscos de movimentação da terra por conta do encharcamento do solo. Para as mesorregiões de Campinas e Metropolitana, o risco continua moderado no domingo.

Apagão afetou 3,1 milhões após chuva

Número real de pessoas afetadas pelo apagão foi de 3,1 milhões na capital e na região metropolitana. O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, diz que a empresa trabalhava com o número de 2,1 milhões porque algumas residências tiveram a energia restabelecida em até quatro horas após o apagão após a chuva do dia 11. "Isso aconteceu porque a gente tem tecnologia na rede, capaz de remanejar o fluxo de energia e fazer esse restabelecimento de maneira automática e, algumas vezes, remota".