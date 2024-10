Alemanha inaugura quartel naval da Otan no Mar Báltico - Com novos membros na região, aliança militar quer garantir controle das rotas marítimas em caso de conflito com a Rússia.A Alemanha inaugurou nesta segunda-feira (21/10) um quartel-general tático para o Mar Báltico na cidade costeira de Rostock, no norte do país.

O quartel-general da Força-Tarefa de Comando (CTF) do Báltico vai coordenar as atividades navais de todos os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na região.

Liderada pela Alemanha, a CTF estará "pronta para dirigir operações navais em tempos de paz, crise e guerra", disse o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius.