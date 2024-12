Risco de novo hematoma no crânio de Lula é baixo, dizem médicos

O risco de um novo hematoma se formar entre a parte óssea e o cérebro de Lula é baixo, de acordo com a avaliação da equipe médica. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), no hospital Sírio-Libanês, os médicos detalharam o procedimento realizado pelo presidente.

O que aconteceu

Médicos avaliam que risco de hematoma se repetir diminui a cada dia. "Hoje, a probabilidade de se refazer é menos de 5%. O hematoma que ele tinha do outro lado já tinha sido absorvido e, aparentemente, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas. As chances de se refazer são praticamente nulas", afirmou o médico Rogério Tuma.

Depois da queda, Lula desenvolveu um higroma, explicou a equipe médica. "[É] como se fosse um hematoma mais líquido dos dois lados [do crânio]. Do lado esquerdo, houve um crescimento, depois uma diminuição, aí ele se refez mais agudamente. Do outro lado, teve um crescimento muito lento, depois foi absorvido e desapareceu", disse Tuma.