Concurso de memórias eterniza uma São Paulo que está morrendo

"Sempre guardei fotos antigas e velhas recordações sobre a minha Vila Guilherme. Sou um pesquisador desse bairro onde nasci e cresci. Tenho um acervo pessoal de tudo quanto é ano, desde que o bairro foi fundado", diz Edgar Martins, mais conhecido como Vô Ed. Um dos registros mais impactantes da transformação do bairro paulistano é uma imagem aérea da Paróquia São Sebastião. Centenária, a igreja foi a primeira edificação de uso público quando do loteamento do bairro, na várzea do rio Tietê. Vista das alturas, a construção hoje aparece "engolida" pelas seis faixas da av. Joaquina Ramalho, que dão contorno à praça Stélio Machado Loureiro.

Aos 85 anos, o morador do bairro carinhosamente apelidado por ele de "pérola da zona norte" foi um dos vencedores do Memorabilia, concurso do Arquivo Histórico Municipal que seleciona textos, fotografias e ilustrações que sobre as ruas de São Paulo. As produções escolhidas passam a compor o Dicionário de Ruas, plataforma que reúne informações sobre os logradouros de São Paulo.

As imagens do presente e do passado registram uma São Paulo que está morrendo. As contribuições de Vô Ed, por exemplo, lançam luz nos "sobradinhos de avós" — referência às casas com arquitetura simples e ar acolhedor hoje derrubadas às dezenas para dar lugar a prédios altos. "É um pedacinho da história da zona norte que muitas vezes não é tão conhecido".