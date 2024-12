Faixas destruídas e intimidação: família agredida em velório denuncia PMs

Dois jovens foram mortos durante uma operação da PM no Jardim Vitória, em Bauru, no dia 17 de outubro. Eles foram identificados como Guilherme Alves Marques de Oliveira, 18, e Luis Silvestre da Silva Neto, 21. A versão da polícia foi de que eles foram baleados em confronto e que drogas tinham sido encontradas com eles.

Sinais de tortura. Ao UOL, o advogado Ariel de Castro Alves, presidente de honra do Grupo Tortura Nunca Mais, afirmou que os ferimentos que os corpos dos jovens tinham no momento da morte podem sinalizar que eles foram torturados antes de morrer, o que confronta a versão da polícia de que houve confronto.

Além de terem sido assassinados por meio de disparos de armas de fogo dos policiais, os corpos tinham escoriações, que indicam que podem ter sofrido tortura antes das execuções.

Ariel de Castro Alves, advogado

Guilherme Oliveira havia completado 18 anos no dia 27 de setembro Imagem: Cedido ao UOL

Nilceia diz que Guilherme não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ao UOL, ela falou que o filho completou 18 anos no dia 27 de setembro e trabalhava com conserto de celular. "Não existe nada disso do que eles estão falando. O Guilherme era um menino de 1,40 m, pesando 40 kg. Nunca foi envolvido com coisa errada, nunca passou no Conselho Tutelar, nunca colocou uma mão em uma arma.", contou. O UOL não conseguiu contato com a família de Luís.

Durante o velório de Guilherme, policiais agrediram familiares ao lado do caixão dele. As agressões aconteceram no dia 18 de outubro no Cemitério Cristo Rei, em Bauru. A família deixou o velório e o irmão do jovem morto, Fabio Nascimento, 27, foi levado pelos policiais em uma viatura.