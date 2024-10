Como a Alemanha quer resolver crise no sistema de saúde mais caro da Europa

Heinrich saúda essa medida, porém, mais uma vez, argumenta que ela não foi suficientemente longe. "Ela fica na metade do caminho, porque isso continua em vigor no caso dos médicos especialistas", afirma. "Não adianta o paciente conseguir uma consulta mais rápida com seu clínico geral, mas ter que esperar meses por um especialista."

Fechamento de hospitais

"Algumas centenas de hospitais vão ter que fechar", disse Lauterbach ao tabloide Bild am Sonntag depois que a reforma foi aprovada no Bundestag. "Não há demanda médica suficiente para esses hospitais", acrescentou ele, explicando que um terço de todos os leitos hospitalares está vazio, e ainda não há enfermeiros suficientes.

"Temos um sistema tão ineficiente que em nenhum outro país da Europa Ocidental a expectativa de vida é menor do que na Alemanha", disse Lauterbach, argumentando que ‘a centralização melhorará a qualidade do atendimento'.

A reforma ainda precisa da aprovação da câmara alta do parlamento, o Bundesrat, que representa os 16 estados federais da Alemanha. As mudanças entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2025 e serão implementadas gradualmente até 2029.

As contribuições para o seguro de saúde devem aumentar no próximo ano também devido à reforma. No entanto, Lauterbach disse ao Bild am Sonntag que não espera mais aumentos no ano seguinte, se suas propostas de reforma do sistema de saúde forem implementadas.