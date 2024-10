Paris recebe conferência de apoio ao Libano, enquanto país enfrenta novos ataques de Israel

Ao todo, 70 países e organizações internacionais foram convidados para a conferência internacional em apoio ao Líbano para tentar resolver a crise humanitária e de segurança no país, onde Israel e o Hezbollah estão em guerra.

Embora Paris ainda mantenha sua proposta de cessar-fogo, o fim dos combates parece ilusório. Em vez disso, as autoridades francesas esperam que haja progresso na ajuda humanitária e no apoio às forças armadas libanesas.

"Um exercício deste tipo, uma conferência de doadores, tem sempre pelo menos duas virtudes. A primeira é ajudar a recolher fundos, apelar aos doadores bilaterais, multilaterais e às organizações internacionais. A segunda indicação será o aspecto político que visa de um lado ajudar instituições do Estado libanês que funcionam, principalmente as forças armadas; e de outro enviar uma mensagem política pelo fim deste conflito e pela resolução dos problemas internos do Líbano, a começar pela ausência de um presidente da República durante quase dois anos", explica Pierre Duquesne, ex-diplomata francês, anteriormente responsável pela coordenação do apoio internacional no Líbano.

Ausências de peso

Algumas ausências importantes marcam o início da conferência em Paris, entre elas a do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que realiza um último giro pelo Oriente Médio antes das eleições presidenciais americanas. Israel e o Irã não foram convidados e o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, também não comparecerá.

Confirmaram participação o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati e os ministros das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, da Alemanha, Annalena Baerbock, do Canadá, Mélanie Joly, e da União Europeia, Josep Borrell. O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, fará um discurso remotamente.